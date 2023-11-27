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Kayak Merkezlerinde Kar Kalınlığı

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 74 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi. Diğer kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise şu şekildedir: Kartalkaya 41 cm, Sarıkamış 23 cm, Keltepe 22 cm, Palandöken-2 19 cm, Mersivan 18 cm, Hakkari 17 cm, Uludağ 12 cm ve Kartepe 6 cm. Ayrıca bazı kayak merkezlerinde hava sıcaklık tahminleri de verilmiştir.