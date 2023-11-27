Kayak Merkezlerinde Kar Kalınlığı
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 74 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi. Diğer kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise şu şekildedir: Kartalkaya 41 cm, Sarıkamış 23 cm, Keltepe 22 cm, Palandöken-2 19 cm, Mersivan 18 cm, Hakkari 17 cm, Uludağ 12 cm ve Kartepe 6 cm. Ayrıca bazı kayak merkezlerinde hava sıcaklık tahminleri de verilmiştir.
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 74 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 74, Kartalkaya'da 41, Sarıkamış'ta 23, Keltepe'de 22, Palandöken-2'de 19, Mersivan'da 18, Hakkari'de 17, Uludağ'da 12 ve Kartepe'de 6 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|27.11.2023
|En düşük
|En yüksek
|Palandöken
|KKY
|-2
|-1
|Kartalkaya
|HKY
|-11
|-8
|Sarıkamış
|KKY
|1
|1
|Keltepe
|HKY
|-12
|-7
|Palandöken-2
|KKY
|-2
|0
|Mersivan
|KKY
|-7
|-6
|Hakkari
|KY
|-6
|-2
|Uludağ
|KY
|-9
|-5
|Kartepe
|KY
|-4
|-3