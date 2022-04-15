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Kayak Federasyonu genel kurulu ertelendi

AA - Hüseyin Burak Demirer - Spor
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Kayak Federasyonu genel kurulu ertelendi

Türkiye Kayak Federasyonu 5. Olağan ve 4. Mali Genel Kurulu ertelendi.

ANKARA (AA) - Türkiye Kayak Federasyonu 5. Olağan ve 4. Mali Genel Kurulu ertelendi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 17 Nisan Pazar günü Ankara'da gerçekleşmesi planlanan 5. olağan ve 4. mali genel kurul sürecinin Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Tahkim Kurulunun kararıyla tedbiren durdurulduğu belirtildi.

Delege listesine yapılan itirazlar nedeniyle GSB Tahkim Kurulu, delegelerin ana statüde belirtilen sayıya indirilmesi için noter kurasının yenilenmesini istemişti.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

Türkiye Kayak Federasyonu, Ankara, Nisan, Spor, Haberler

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