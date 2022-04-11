Kayak Federasyonu Başkanlığı için 2 aday yarışacak

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanlığı için mevcut başkan Ali Oto ve Atakan Alaftargil aday oldu.

Federasyonun Olağan Genel Kurulu, 17 Nisan Pazar günü saat 10.00'da Ankara'da gerçekleştirilecek.

Genel kurula mevcut başkan Ali Oto ve Atakan Alaftargil başkanlık için başvuruda bulundu.