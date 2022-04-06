Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri, 4 Mayıs'ta yapılacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri, 4 Mayıs'ta yapılacak

AA - Özgün Tiran - Spor
 - Güncelleme:
Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri, 4 Mayıs'ta yapılacak

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra Belediyesince düzenlenen 97. Geleneksel Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Pehlivan Güreşleri ve At Yarışları, 4 Mayıs Çarşamba günü yapılacak.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra Belediyesince düzenlenen 97. Geleneksel Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Pehlivan Güreşleri ve At Yarışları, 4 Mayıs Çarşamba günü yapılacak.

Büyükmandıra Belediye Başkanı Ersan Çölgeçen, AA muhabirine, beldenin pehlivanlar diyarı olduğunu söyledi.

Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri'nin yaklaşık bir asırdır düzenlendiğini ifade eden Çölgeçen, "Kültürel mirasımız ata sporumuz yağlı pehlivan güreşlerimizin yaşatılarak gelecek nesillere aktarılması ve gençlerimizin hak ettiği ilgiyi görmesi açısından güreş etkinlikleri çok önemlidir." diye konuştu.

Çölgeçen, etkinlikler kapsamında at yarışları da düzenleneceğini kaydetti.

AA / Özgün Tiran - Spor

Yağlı Pehlivan Güreşleri, Büyükmandıra, Kırklareli, Mayıs, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title