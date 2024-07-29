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Kaval Kemiği Kırılan Sporcudan Bronz Madalya

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Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda kaval kemiği kırılan Miraç Özgenel, fizik tedavisine ara vererek katıldığı Yıldız Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'ndan bronz madalya kazandı.

Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda kaval kemiği kırılmasına rağmen antrenmanlarına devam eden Miraç Özgenel, fizik tedavisine ara vererek 5 ay sonra katıldığı Yıldız Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'ndan bronz madalyayla döndü.

Boks, muaythai, kick boks ile wushu kung fu branşlarında katıldığı ulusal ve uluslararası müsabakalarda bugüne kadar 14 madalya kazanan 16 yaşındaki Özgenel, Malatya'da boks şampiyonalarına hazırlanıyor.

Geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle antrenörü Ramazan Yavuz'un il dışına taşınmasına rağmen Özgenel, antrenmanlarına devam etti.

Bu yıl 22-29 Ocak'ta katıldığı Spor Toto Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda yarı finalde kaval kemiği kırılan Özgenel, fizik tedavisine ara vererek, 2 haftalık antrenmanla katıldığı 11-19 Mayıs'ta Muğla'da düzenlenen Yıldız Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Özgenel, AA muhabirine, sporu çok sevdiğini ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle muaythai, kick boks ile wushu kung fu bronşlarını bir süre bırakmak zorunda kaldığını söyledi.

Kick boks şampiyonasında kaval kemiğinin kırılmasının ardından ameliyat olduğunu ve 3 ay tedavisinin sürdüğünü anlatan Özgenel, şöyle devam etti:

"Sonrasında fizik tedaviye başladım. Boks şampiyonasına katılmak istiyordum, herkes 'katılma' dedi. Muğla Fethiye'de düzenlenen boks şampiyonasına katıldım ve 5 maç alarak Türkiye 3. oldum. İki haftalık antrenmanla şampiyonada benden 33 kilogram fazlası olan sporcuları yenerek bronz madalya kazandım. Ailem ve çevremdekilerin 'sakatsın gitme' demesine rağmen şampiyonaya gittim."

Fizik tedaviye devam ederken antrenman yapmanın zor olduğunu anlatan Özgenel, "Şampiyonaya fazla hazırlanamadım, fizik tedavim yaklaşık 6 saat sürüyordu, salonda bir saat antrenman yaptıktan sonra konteynere gidiyordum. Şampiyonaya 2 hafta kala fizik tedaviye ara vererek, antrenmanlara odaklandım. Şampiyonaya katılarak, gümüş madalya aldım. Spor kariyerime bundan sonra boks branşında devam edeceğim. Hedefim boksta Türkiye şampiyonluğu elde ederek, Avrupa'da ve dünyada ülkemizi temsil etmek." ifadelerini kullandı.

Özgenel, haftada 3 gün salonda, 4 gün ise dışarıda koşu yaparak antrenmanlarını sürdürdüğünü aktararak, "Antrenörüm Ramazan Yavuz il dışında, bana çalışma programı hazırlıyor. Bende antrenman videolarımı ona gönderiyorum. Videolarıma bakarak hatalarımı söylüyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Spor

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