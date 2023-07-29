Kavak'ta nefes kesen güreş festivali

SAMSUN - Samsun'un Kavak ilçesinde bu yıl 10.'su düzenlenen geleneksel "Yaşar Doğu Karakucak Güreş Festivali" çekişmeli mücadelelere sahne oldu. Güreş turnuvasının başpehlivanı Özkan Yılmaz olurken, festivalde gerçekleşen yaz konseriyle vatandaşlar eğlendi.

Kavak Güvenpark Piknik Alanında sabah saatlerinde başlayan festivale vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. 500 güreşçinin katıldığı güreş turnuvasında minik sporculardan büyük kategorisindeki sporculara kadar bütün güreşçiler kazanmak için ter döktü. Başpehlivanlık müsabakasında rakibi Serdar Çavuşoğlu'nu yenen eski Kırkpınar Başpehlivanı Özkan Yılmaz, birinci oldu. Güreş müsabakalarının sonrasında Esra Ağce, Rahmi Aydın, Samsunlu Fehmi ve Ferhat Turuncu tarafından verilen konserlerde vatandaşlar eğlendi.

"Vatandaşlarımızı da bir vesile ile bir araya getirmenin derdi içerisindeyiz"

Festivalin coşkulu geçtiğini ifade eden Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "Kavak'ta tarihi günlerden birisini yaşıyoruz. Burası merhum Yaşar Doğu'nun memleketidir. Tabii, Yaşar Doğu'yu bu vesile ile bir kez daha rahmetle anıyorum. Şu anda çok güzel bir program oluyor. Katılım fevkalade güzel. Bugün burada 500 tane güreşçimiz ter döktü. Seyircilerimiz coşkuyla takip ediyor. 4 tane sanatçımız da sahne aldı. Vatandaşlarımızı da bir vesile ile bir araya getirmenin derdi içerisindeyiz. Çünkü bizim gurbette çok fazla hemşehrimiz var. Takip ediyorlar. Cenab-ı Hak bizlere daha nice ve güzel programları nasip etsin" dedi.

Festivale ayrıca Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, AK Parti Samsun Milletvekilleri Çiğdem Karaaslan, Ersan Aksu ve ilçe kaymakamları katıldı.