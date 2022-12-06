Katar'da Faslı taraftarlar tarihi zaferi kutladı Spor Haberleri Fas'ın 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda İspanya'yı penaltılarla eleyerek adını çeyrek finale yazdırması, Katar'da büyük coşkuyla kutlandı. Fas'ın 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda İspanya'yı penaltılarla eleyerek adını çeyrek finale yazdırması, Katar'da büyük coşkuyla kutlandı. Education City Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından stat çevresinde toplanan taraftarlar, tezahüratlar yaparak ve şarkılar söyleyerek zaferlerini kutladı. Maça giremeyen ve stat çevresinde karşılaşmanın bitiş düdüğünü bekleyen taraftarlar da Fas'ın tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselmesinin sevincini yaşadı. Bazı Faslı taraftarların, stattan ayrılan İspanyol taraftarlara "Havalimanı şurada, İspanya'ya dönüş vakti" sözleriyle göndermede bulunduğu görüldü. Fas, çeyrek final mücadelesinde 10 Aralık Cumartesi günü saat 18.00'de Portekiz-İsviçre maçının galibiyle karşılaşacak. Kaynak: AA / Spor İspanya Katar Fas Spor Haberler

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