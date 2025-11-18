Kastamonusporlu Futbolculara Bahis Ceza Kararı

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, bahis eylemi nedeniyle Kastamonusporlu 9 futbolcuya 45 gün, 1 futbolcuya ise 3 ay hak mahrumiyeti cezası verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen 2. Lig futbolcuları hakkındaki karar verildi. Bahis soruşturması kapsamında disipline sevk edilen futbolcularla ilgili açıklanan kararda, Kastamonuspor'dan Ali Altınöz, Yavuz Aygün, Mert Çalışkan, Deniz Çörtlen, Gökmen Özince, Arda Özkan, Erdem Reis, Lutfi Bartu Torpil ve Umut Uzun'a 45 gün, Ahmet Yazar'a ise 3 ay hak mahrumiyeti cezası verildiği duyuruldu. - KASTAMONU