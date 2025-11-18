Haberler

Kastamonusporlu Futbolculara Bahis Ceza Kararı

Güncelleme:
TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, bahis eylemi nedeniyle Kastamonusporlu 9 futbolcuya 45 gün, 1 futbolcuya ise 3 ay hak mahrumiyeti cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen 2. Lig futbolcuları hakkındaki karar verildi. Bahis soruşturması kapsamında disipline sevk edilen futbolcularla ilgili açıklanan kararda, Kastamonuspor'dan Ali Altınöz, Yavuz Aygün, Mert Çalışkan, Deniz Çörtlen, Gökmen Özince, Arda Özkan, Erdem Reis, Lutfi Bartu Torpil ve Umut Uzun'a 45 gün, Ahmet Yazar'a ise 3 ay hak mahrumiyeti cezası verildiği duyuruldu. - KASTAMONU

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
