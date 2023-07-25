Kastamonuspor, Yasin Başaytaç ile sözleşme yeniledi

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Kastamonuspor, orta saha oyuncusu Yasin Başaytaç ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Başaytaç, geçen sezon takıma 1 gol katkısı sağlamıştı.

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Kastamonuspor, orta saha oyuncusu Yasin Başaytaç ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Alt liglerde yeni sezonda takımların yer alacakları gruplar belli olurken, takımlar takviye çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı Grup ekiplerinden Kastamonuspor, geçtiğimiz sezon da takımda forma giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Yasin Başaytaç ile yeniden anlaştı. Geçen sezon Kastamonuspor formasıyla 21 maçta görev alan Başaytaç, takımına 1 gollük katkı sağladı.