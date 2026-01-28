Haberler

TFF 2. Lig: Kastamonuspor: 1 Kepezspor: 1

Güncelleme:
TFF 2. Lig Beyaz Grup 23. hafta mücadelesinde Kastamonuspor, evinde ağırladığı Kepezspor ile 1-1 berabere kaldı. Goller Gökhan Tandoğan ve Volkan Fındıklı'dan geldi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 23. hafta karşılaşmasında Kastamonuspor, konuk ettiği Kepezspor ile 1-1 berabere kaldı.

Hakemler: Onur Bingöl, Sabri Üstünel, Hasan Genç

Kastamonuspor: Yavuz Aygün, Erdem Reis, Emir Açıkgöz (Gökdeniz Tandoğan dk. 46), Mustafa Arda Kartal, Gürkan Başkan, İbrahim Halil Talay (Egemen Pehlivan dk. 85), Kadir Ari, Batuhan Günaldı, Kazım Can Kahya, Hasan Ayaroğlu (Umut Uzun dk. 69), Yasin Başaytaç (Ahmethan Köse dk. 46)

Kepezspor: Tarık Emre Arslan, Volkan Fındıklı, Emrah Taysi Selim Ay, Kerem Çağatay, Berat Satılmış (Ozan Erğuz dk. 86), Emir Yazıcı (Serhat Siyahtaş dk. 69), Alp Ada Abay (Lyamiyaz Karslı dk. 81), Mustafa Bayhan, Murat Yılmaz, Aykut Uluç

Goller: Gökhan Tandoğan (dk. 52) (Kastamonuspor), Volkan Fındıklı (dk. 89) (Kepezspor)

Sarı kart: Erdem Reis (Kastamonuspor) - KASTAMONU

