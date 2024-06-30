Üye Girişi
Haberler

Kastamonuspor, Teknik Direktör Fırat Gül ile yollarını ayırdı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2. Lig ekiplerinden Kastamonuspor, Teknik Direktör Fırat Gül ile yollarını ayırdı. Gül'ün kendi isteğiyle takımdan ayrılmak istediği belirtildi.

TFF 2. Lig ekiplerinden Kastamonuspor, Teknik Direktör Fırat Gül yollarını ayırdı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan Kastamonuspor'da şubat ayında takımın başına geçen Teknik Direktör Fırat Gül, ayrılma kararı aldı. Geçtiğimiz sezon 2. Lig Play-Off yarı finali oynayan ve 1. Lig'e yükselmeyi kıl payı kaçıran Kastamonuspor, Teknik Direktörü Fırat Gül ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, Gül'ün mazeretlerini belirterek kendi isteği ile takımdan ayrılmak istediği belirtildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulüp Başkanımız Cengiz Aygün ve Teknik Direktörümüz Fırat Gül arasında bugün gerçekleşen görüşmede, Teknik Direktörümüz Gül bazı mazeretlerini dile getirerek ayrılma kararını başkanımıza iletmiştir. Başkanımız bu karara saygı göstererek Fırat Gül ile yol ayrımına gitmiştir. Fırat Gül'e verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kastamonu Spor Güncel Haberler

Erdoğan kurmaylarına 'Tamam mı devam mı?' diye sordu! MYK'dan CHP ile diyaloğa devam kararı çıktı

Erdoğan kurmaylarına "Tamam mı devam mı?" diye sordu! MYK'dan CHP ile diyaloğa devam kararı çıktı

 Özgür Özel'in kardeşi CHP'li belediyenin su zammına isyan etti: Böyle mi yöneteceksiniz İzmir'i?

Özgür Özel'in kardeşi CHP'li belediyenin su zammına isyan etti: Böyle mi yöneteceksiniz İzmir'i?

 Bankalar bildirimde bulundu! Kredi kartlarında yeni dönem yarın başlıyor

Bankalar bildirimde bulundu! Kredi kartlarında yeni dönem yarın başlıyor

Bakmadan Geçme

Almanya Danimarka maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Almanya Danimarka maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? 30 Haziran Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 30 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 30 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 30 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 30 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 30 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 30 Haziran Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Almanya Danimarka maçı neden durdu, ne oldu? Almanya Danimarka maçı iptal mi oldu, ertelendi mi? 1 Temmuz Pazartesi 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 1 Temmuz burç yorumları nedir? Almanya Danimarka maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Almanya Danimarka maçı ne oldu? Almanya Danimarka maçı CANLI izle! (EURO 2024) Almanya Danimarka EURO 2024 maçını hangi kanal veriyor, şifresiz nereden izlenir? İsviçre İtalya maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) İsviçre İtalya maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? İsviçre İtalya maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! İsviçre İtalya maçı ne oldu? TRT 1 şifreli kanal nasıl açılır? (ÇÖZÜMÜ)
Zonguldak'ta mayın alarmı! Denize girişler yasaklandı, SAS komandoları bölgede

Zonguldak'ta mayın alarmı! Denize girişler yasaklandı, SAS komandoları bölgede
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title