Kastamonuspor, Teknik Direktör Fırat Gül ile yollarını ayırdı

TFF 2. Lig ekiplerinden Kastamonuspor, Teknik Direktör Fırat Gül yollarını ayırdı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan Kastamonuspor'da şubat ayında takımın başına geçen Teknik Direktör Fırat Gül, ayrılma kararı aldı. Geçtiğimiz sezon 2. Lig Play-Off yarı finali oynayan ve 1. Lig'e yükselmeyi kıl payı kaçıran Kastamonuspor, Teknik Direktörü Fırat Gül ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, Gül'ün mazeretlerini belirterek kendi isteği ile takımdan ayrılmak istediği belirtildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulüp Başkanımız Cengiz Aygün ve Teknik Direktörümüz Fırat Gül arasında bugün gerçekleşen görüşmede, Teknik Direktörümüz Gül bazı mazeretlerini dile getirerek ayrılma kararını başkanımıza iletmiştir. Başkanımız bu karara saygı göstererek Fırat Gül ile yol ayrımına gitmiştir. Fırat Gül'e verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. - KASTAMONU