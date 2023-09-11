Kastamonuspor Ligdeki İlk 3 Maçını da Kazandı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kastamonuspor, ligdeki ilk 3 karşılaşmayı da galibiyetle sonuçlandırdı. Liderliği sürdüren Kastamonuspor, maçlara şampiyonluk parolası ile çıkıyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kastamonuspor, ligdeki ilk 3 karşılaşmayı da galibiyetle sonuçlandırdı. Liderliği sürdüren Kastamonuspor, maçlara şampiyonluk parolası ile çıkıyor.

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Kastamonuspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta çıktığı 3 maçı da galibiyetle sonuçlandırdı. Ligin ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı Etimesgut Belediyespor'u 2-1 mağlup eden Kastamonuspor, ikinci hafta evinde 24 Erzincan karşısında 2-0'lık skorla galip ayrıldı. Dün de konuk olduğu Fethiyespor'u 1-0'la geçen Kastamonuspor, 9 puana ulaştı.

Grubunda liderliği bırakmayan Kastamonuspor, 17 Eylül Pazar günü evinde İnegölspor ile karşılayacak. - KASTAMONU