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Kastamonuspor, Karaman Futbol Kulübü'nü mağlup etti

10 Aralık 2023 16:13 Son Güncelleme: 16:15 Abone Ol

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 17. haftasında Kastamonuspor, konuk ettiği Karaman Futbol Kulübü'nü 3-2 mağlup etti. Maçta Kastamonuspor'un gollerini Okan Eken ve Yusuf Türk attı.