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Kastamonuspor, Karaman Futbol Kulübü'nü mağlup etti

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup 17. haftasında Kastamonuspor, konuk ettiği Karaman Futbol Kulübü'nü 3-2 mağlup etti. Maçta Kastamonuspor'un gollerini Okan Eken ve Yusuf Türk attı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 17. haftasında Kastamonuspor, konuk ettiği Karaman Futbol Kulübü'nü 3-2 mağlup etti.

Hakemler: Özgür Reha Alıcı, Uğur Önay, Ferhat Çalar

GMG Kastamonuspor: Ramazan Keskin (Zahit Fındık dk. 33 (Alptekin Çaylı (dk. 57), Okan Eken, Yusuf Türk (Abdulaziz Solmaz dk. 81), İ. Kubilay Yavuz (Yasin Başaytaç dk. 81), Oğuz Yılmaz, Umut Erdem, Abdullah Yiğiter, Mustafa Berkay Aydeniz, Yiğitali Bayrak, Ali Akkuş, Yalçın Kılınç

Karaman Futbol Kulübü: Hayrullah Mert Akyüz, Mete Yıldız, Furkan Özcan İbrahim Can Köse, Oktay Balcı, Erdem Dikbasan, Yılmaz Daler (Emircan Tekin dk. 88), Anıl Batın Aydın, Onur Taha Takır, Ömer Faruk Gümüş (Özcan Aydın dk. 55), Ahmet Karademir (Sinan Georg Kurt dk. 82)

Goller: Okan Eken (dk. 42), Yusuf Türk (dk. 57 ve 63) (Kastamonuspor), İbrahim Can Köse (dk. 14), Oktay Balcı (dk. 18)

Sarı kartlar: Yalçın Kılınç, Abdulaziz Solmaz, Ali Akkuş (Kastamonuspor), Mete Yıldız, Oktay Balcı, Erdem Dikbasan, Yılmaz Daler (Karaman Futbol Kulübü) - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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