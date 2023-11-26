Kastamonuspor, Belediye Derincespor'u mağlup etti
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 15. haftasında Kastamonuspor, konuk ettiği Belediye Derincespor'u 2-1 mağlup etti. Maçta Yalçın Kılıç ve Okan Eken'in attığı gollerle galip gelen Kastamonuspor, 3 puanı hanesine yazdırdı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 15. haftasında Kastamonuspor, konuk ettiği Belediye Derincespor'u 2-1 mağlup etti.
Hakemler: Ramazan Doğanay, Kurtuluş Aslan Recep Gündüz
GMG Kastamonuspor: Ramazan Keskin (Abdulaziz Solmaz dk. 60), İsmail Güven (Alptekin Çaylı dk. 87), Okan Eken, Yusuf Türk (Yasin Başaytaç dk. 64), İlyas Kubilay Yavuz (Zahit Fındık dk. 46), Oğuz Yılmaz, U. Erdem, Abdullah Yiğiter, Berkan Aydeniz, Yiğitali Bayrak, Yalçın Kılıç
Belediye Derincespor: Hüseyin Yılmaz, Ömer Özdemir, Alaattin Hamza Ok (Tuğkan Kamışoğlu dk. 46), Ünal Emre Durmuşhan (Hüseyin Karabey dk. 80), Erdi Can Şahit (Eren Bayraktar dk. 80), Mehmet Akyüz, Oğuz Kocabal, Erman Bulucu, Alperen Pak, Volkan Atlınsoy, Taha Aydınlı (Melik Derin dk. 46)
Goller: Yalçın Kılıç (dk. 15), Okan Eken (dk. 62) (Kastamonupor), Ünal Emre Durmuşhan (dk. 9) (Derince Belediyespor)
Sarı kartlar: Okan Eken, Berkan Aydeniz (Kastamonuspor), Mehmet Akyüz, Volkan Altınsoy (Belediye Derincespor) - KASTAMONU