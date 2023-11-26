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Kastamonuspor, Belediye Derincespor'u mağlup etti

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 15. haftasında Kastamonuspor, konuk ettiği Belediye Derincespor'u 2-1 mağlup etti. Maçta Yalçın Kılıç ve Okan Eken'in attığı gollerle galip gelen Kastamonuspor, 3 puanı hanesine yazdırdı.