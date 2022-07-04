Kastamonuspor'a bir kez daha haciz geldi, tesisteki eşyalara el konuldu Kastamonuspor'un kulüp tesislerinde, ikinci kez gelen haciz neticesinde eşyalara el konuldu. Kastamonuspor'un kulüp tesislerinde, ikinci kez gelen haciz neticesinde eşyalara el konuldu. Kastamonuspor İsmail Dikmenli Tesislerine, 27 Aralık 2017'de Metehan Babaş döneminde Nihat Ataç tarafından kulübe aktarılan 700 bin TL karşılığındaki alacak için, faiz ve dosya masraflarıyla birlikte oluşan 1.5 milyon TL'nin tahsilatı çerçevesinde icra görevlileri geldi. Ekipler tesislerdeki tüm eşyalara el koydu. - KASTAMONU İhlas Haber Ajansı / Spor Aralık Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Kastamonuspor'a bir kez daha haciz geldi, tesisteki eşyalara el konuldu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.