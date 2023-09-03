Kastamonuspor, 24 Erzincanspor'u 2-0 mağlup etti

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 2. haftasında Kastamonuspor, konuk ettiği 24 Erzincanspor'u 2-0 mağlup etti. Maçta Okan Eken ve Mustafa Berkan Aydeniz'in attığı gollerle Kastamonuspor galip geldi.