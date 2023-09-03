Kastamonuspor, 24 Erzincanspor'u 2-0 mağlup etti
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 2. haftasında Kastamonuspor, konuk ettiği 24 Erzincanspor'u 2-0 mağlup etti. Maçta Okan Eken ve Mustafa Berkan Aydeniz'in attığı gollerle Kastamonuspor galip geldi.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 2. haftasında Kastamonuspor, konuk ettiği 24 Erzincanspor'u 2-0 mağlup etti.
Hakemler: Enver Aydın Erdi Abdulmecit Sayar, Bedirhan Soydemir
Kastamonuspor: Yusuf Talum (Mustafa Berkan Aydeniz dk. 69), Emre Can Coşkun (Mustafa Alptekin Çaylı dk. 25), Ramazan Keskin, Abdulaziz Solmaz (Oğuz Yılmaz dk. 80), İsmail Güven, Okan Eken, Kubilay Yavuz, Umut Erdem (Yasin Başaytaç dk. 46), Abdullah Yiğiter, Yiğitali Bayrak (Zahit Fındık dk. 69), Yalçın Kılınç
24 Erzincanspor: Kamil İçer, Furkan Işıkdemir, Ziya Alkurt (Furkan Sağman dk. 73), Çınar Tarhan, Oğuzhan Sivrikaya (Hasan Kaya dk. 46), Muhammed Enes Yılmaz, Yusuf Onur Arıkan, İlker Günaslan, Hüseyin Koç, Gençer Cansev, Bahadır Taşdelen (Enes Yılmaz dk. 63)
Goller: Okan Eken (dk. 40), Mustafa Berkan Aydeniz (dk. 90+1) (Kastamonuspor)
Sarı kartlar: Yusuf Talum, Yasin Başaytaç, İsmail Güven, Mustafa Berkan Aydeniz, Mustafa Alptekin Çaylı, Ramazan Keskin (Kastamonuspor), Furkan Işıkdemir, Çınar Tarhan, Hasan Kaya (24 Erzincanspor) - KASTAMONU