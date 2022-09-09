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Kastamonu spor haberleri: Tosya Spor Başkanı Sefa Abayın; "BAL'a çıkacağız"

Spor Haberleri

Kastamonu spor haberleri: Tosya Spor Başkanı Sefa Abayın; 'BAL'a çıkacağız'

Kastamonu haberi: Kastamonu 1.Amatör Lig'de mücadele edecek olan Tosya Spor Kulübü yönetiminin sezon öncesi bir araya geldiği toplantıda konuşan Başkan Sefa Abayın, "Bu sezon daha iyi ve iddialı hazırlanarak ve yapacağımız müthiş transferlerle önce Kastamonu 1.Amatör Lig şampiyonu olacağız ve BAL'a çıkacağız" dedi.

Kastamonu 1.Amatör Lig'de mücadele edecek olan Tosya Spor Kulübü yönetiminin sezon öncesi bir araya geldiği toplantıda konuşan Başkan Sefa Abayın, "Bu sezon daha iyi ve iddialı hazırlanarak ve yapacağımız müthiş transferlerle önce Kastamonu 1.Amatör Lig şampiyonu olacağız ve BAL'a çıkacağız" dedi.

Kastamonu 1.Amatör Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan Tosya Spor Kulübü yönetimi, yeni sezon öncesi bir araya gelerek ilk toplantısını yaptı. Tosya Belediyesi Kültür Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda, Kulüp Başkanı Sefa Abayın takımla ilgili yönetim kurulu üyelerine bilgi verdi.

Yeni sezonda iddialı bir kadro ile maçlara çıkmayı hedeflediklerini söyleyen Başkan Abayın, "Şu ana kadar geçtiğimiz sezondan şampiyon olan kadrodaki oyuncularımızla anlaştık. Takımı en az hocalarımızın belirlendiği bölgelere 5-6 daha transfer yapacağız. Transfer konusunda bir sıkıntımız yok. Transfer komitemiz ve hocamızın raporları doğrultusunda kısa zamanda Kastamonu Amatör Lig'de ses getirecek oyuncu transferlerini gerçekleştireceğiz. Futbol takımımız önümüzdeki günlerde Teknik Direktör Ferit Yücabıyık ve Cengiz Kasap, Erol Gücük hocalarımız nezaretinde Tosya Spor Tesislerinde çalışmalara başlayacak. Geçtiğimiz sezon kıl payı BAL'ı kaçırdık. Bu sezon daha iyi ve iddialı hazırlanarak ve yapacağımız müthiş transferlerle önce Kastamonu 1.Amatör Lig şampiyonu olacağız ve BAL'a çıkacağız" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kastamonu Spor Haberler

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