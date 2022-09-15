Kastamonu spor haberi... Yıldız Kadın Boks Milli Takımı'nın Kastamonu kampı devam ediyor Spor Haberleri Kastamonu yerel spor haberine göre Yıldız Kadın Boks Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kastamonu'daki kampı sürüyor. Yıldız Kadın Boks Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kastamonu'daki kampı sürüyor. Başantrenör Ahmet Çınar ile yardımcı antrenörler Mehmet Dalbudak ve Feridun Şah gözetiminde Türkiye Boks Federasyonu Kadıdağı Kamp Merkezi'nde süren kampta, 13 sporcu yer alıyor. Boksörler İtalya'da düzenlenecek Yıldız Kadın ve Erkekler Avrupa Boks Şampiyonası'nda madalya için mücadele edecek Başantrenör Ahmet Çınar, AA muhabirine, şampiyonanın 25 Eylül'de İtalya'da başlayacağını söyledi. Kampın verimli ve güzel geçtiğini belirten Çınar, "Sporcuların moralleri yerinde. Allah izin verirse 13 sıkletin tamamında Avrupa'da mücadele edeceğiz. Sabah akşam çift antrenmanla çalışmalarımız sürüyor." dedi. İtalya'da başarılı sonuçlar almak istediklerini vurgulayan Çınar, "Teknik ve çabukluğa yönelik antrenmanlarımızla çalışmalarımız heyecanlı bir şekilde sürüyor. Rabbim izin verirse madalyalarla döneceğiz." diye konuştu. Spor Kaynak: AA / Özgür Alantor Kastamonu Spor Haberler

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