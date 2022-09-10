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KASTAMONU - Yıldız Erkek Boks Milli Takımı, kampa girdi

Spor Haberleri

Yıldız Erkek Boks Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kastamonu'daki kampı başladı.

Yıldız Erkek Boks Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kastamonu'daki kampı başladı.

Yıldız Erkek Boks Milli Takımı Başantrenörü Cahit Yumoğlu ile yardımcı antrenörler Abbas Taşdelen, Aydın Sakal ve Adil Demirci gözetiminde Türkiye Boks Federasyonunun Kadıdağı Kamp Merkezi'nde başlayan kampta 13 sporcu yer alıyor.

Başantrenör Yumoğlu, AA muhabirine, hazırlıkların oldukça verimli geçtiğini söyledi.

Kampın 23 Eylül'e kadar süreceğini belirten Yumoğlu, "Ben değil, biz olarak hocalarımızla beraber topyekun hazırlanıyoruz. Alacağımız madalyalar, başarımızın göstergesi olacaktır. 24 Eylül'de ayrılıyoruz, 25 Eylül'de İtalya'da olacağız. Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası'na katılacağız. Türkiye'yi başarıyla temsil edeceğimize inanıyorum." diye konuştu.

Şampiyonada 13 sıklette mücadele edeceklerini anlatan Yumoğlu, "Etap etap şampiyonaya hazırlanıyoruz. Yürekli ve yetenekli boksörlerimiz var. İşi biliyorlar. Tekniklerini biraz daha hazır duruma getirdiğimizde şampiyonaya hazır olacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Spor

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