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Kastamonu spor haberi | Kadın Boks Milli Takımı, Kastamonu'da kampa girdi

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Kastamonu spor haberi | Kadın Boks Milli Takımı, Kastamonu'da kampa girdi

Kastamonu bölgesinden gelen habere göre Kadın Boks Milli Takımı, ekim ayında Karadağ'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da kampa girdi.

Kadın Boks Milli Takımı, ekim ayında Karadağ'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da kampa girdi.

Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'da bulunan Kadıdağı Kamp Merkezi'nde başlayan kampta, milli takımdan 16 sporcunun yanı sıra Özbekistan'dan 10 sporcu yer alıyor.

Milli takım antrenörü Nazım Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Özbekistan ile birlikte kamp yaptıklarını belirterek, "5 Eylül'e kadar burada kamp yapacağız. Daha sonra 3-4 günlük aranın ardından Özbekistan'da kamp yapacağız." dedi.

İrlanda ile de kamp çalışmaları gerçekleştireceklerini vurgulayan Yiğit, "İyi şekilde hazırlanmak, yakaladığımız başarıyı devam ettirmek istiyoruz. İyi bir takımız, iyi çalışıyoruz, güzel antrenman yapıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Spor

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