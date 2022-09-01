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Kastamonu haber... Kastamonulu milli yüzücü Tolga Temiz, dünya 5'incisi oldu

Spor Haberleri

Kastamonu haber... Kastamonulu milli yüzücü Tolga Temiz, dünya 5'incisi oldu

Kastamonu spor haberine göre Peru'nun Lima kentinde düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonasında milli yüzücü Tolga Temiz, 5'inci oldu.

Peru'nun Lima kentinde düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonasında milli yüzücü Tolga Temiz, 5'inci oldu.

Peru'nun Lima kentinde düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonasına, Türkiye'den 8 kadın, 7 erkek olmak üzere toplam 15 sporcu katıldı. Şampiyonada mücadele eden Kastamonu'nun Tosya ilçesi doğumlu milli yüzücü Tolga Temiz 5'inci oldu. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kastamonu Lima Spor Haberler

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