Kastamonu haber... Kastamonulu milli yüzücü Tolga Temiz, dünya 5'incisi oldu Spor Haberleri Kastamonu spor haberine göre Peru'nun Lima kentinde düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonasında milli yüzücü Tolga Temiz, 5'inci oldu. Peru'nun Lima kentinde düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonasında milli yüzücü Tolga Temiz, 5'inci oldu. Peru'nun Lima kentinde düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonasına, Türkiye'den 8 kadın, 7 erkek olmak üzere toplam 15 sporcu katıldı. Şampiyonada mücadele eden Kastamonu'nun Tosya ilçesi doğumlu milli yüzücü Tolga Temiz 5'inci oldu. - KASTAMONU Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Kastamonu Lima Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Kastamonu haber... Kastamonulu milli yüzücü Tolga Temiz, dünya 5'incisi oldu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.