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Kastamonu haber | Kastamonu Belediyespor, Şampiyonlar Ligi'ndeki Buducnost maçının hazırlıklarını tamamladı

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Kastamonu haber | Kastamonu Belediyespor, Şampiyonlar Ligi'ndeki Buducnost maçının hazırlıklarını tamamladı

Gelen Kastamonu haberlerine göre Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Karadağ ekibi Buducnost BEMAX takımıyla yarın sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Karadağ ekibi Buducnost BEMAX takımıyla yarın sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Merkez Spor Salonu'nda Danimarkalı antrenör Claus Mogensen yönetiminde karşılaşma öncesi son antrenmanı gerçekleştirildi.

Mogensen, gazetecilere yaptığı açıklamada, son antrenmanlarını yaparak maç saatini beklemeye başladıklarını söyledi.

İyi mücadele etmek için hazırlandıklarını belirten Mogensen, "Zorlu ve disiplinli bir takımla karşılaşacağız. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Taraftarlara çağrıda bulunan Mogensen "İlk maçımızda seyirciye çok ihtiyacımız var. Tüm taraftarlarımızı maça bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Spor

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