Kastamonu'da Üniversite Öğrencileri İçin Masa Tenisi Turnuvası Düzenlendi
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Kastamonu Üniversitesi öğrencileri arasında düzenlenen masa tenisi turnuvasında dereceye giren öğrencilere ödüller verildi.
Kastamonu'da polis, üniversite öğrencileri için masa tenisi turnuvası gerçekleştirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekiplerince, Kastamonu Üniversitesinin fakültelerindeki 125 öğrenciyle Hüsnü Tandoğan Spor Salonu'nda masa tenisi turnuvası düzenlendi.
Kadın ve erkek öğrencilerin ayrı kategoride yarıştığı turnuvada, derece giren öğrencilere hediye verildi.
Kaynak: AA / Spor