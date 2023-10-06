Kastamonu'da Motosikleti Ayağa Kalkarak Kullanan Sürücüye ve Babasına Cezalar

Kastamonu'da motosikleti ayağa kalkarak kullanan bir sürücüye 12 bin 341 lira, motosiklet sahibi babasına da 4 bin 64 lira para cezası uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlattı ve sürücü gözaltına alındı.

Kastamonu'da, motosikleti ayağa kalkarak kullanan sürücüye 12 bin 341 lira, motosiklet sahibi babasına da 4 bin 64 lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, seyir halindeyken oturma yerinin üzerine çıkarak ayağa kalkıp motosiklet kullanan bir kişinin görüntülerinin sosyal medyada paylaşması üzerine inceleme başlattı.

Tespit edilen sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Yapılan kontrolde, sürücü belgesinin kullandığı araç cinsi için yetersiz olduğu anlaşılan sürücüye 12 bin 341 lira, araç sahibi babasına da 4 bin 64 lira para cezası verildi.