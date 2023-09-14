Kastamonu'da Motosiklet Sürücülerine Reflektif Yelek Hediye Edildi

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimde, kazaların önlenmesi amacıyla motosiklet sürücülerine reflektif yelek hediye edildi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kazaların önlenmesi için motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bu çerçevede il merkezinde gerçekleştirilen denetimde durdurulan sürücülere kaskın önemi konusunda bilgilendirilme yapıldı. Ekipler, trafikte daha görünür olmalarını sağlamak amacıyla motosiklet sürücülerine reflektif yelek hediye etti. - KASTAMONU