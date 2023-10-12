Kastamonu'da Komandolara Yangınla Mücadele Eğitimi Verildi
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Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı'nda görev yapmaya hazır komandolara, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yangınla mücadele eğitimi verildi. Eğitimlerde yangın söndürme ekipmanlarının tanıtımı ve uygulamalar gösterildi. Eğitimleri başarıyla tamamlayan komandolar orman yangınlarında takviye kuvvet olarak görev yapacak.
Kastamonu'da yaklaşık 2 bin 500 komando yangınla mücadele eğitimini başarıyla tamamladı.
Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığında görev yapmaya hazır komandolara, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yangınla mücadele eğitimi verildi.
Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı sahasındaki eğitimlerde yangın söndürme ekipmanlarının tanıtımı ve yanan alana hortumla su aktarma gibi uygulamalar gösterildi.
Eğitimleri başarıyla tamamlayan komandoların olası orman yangınlarında takviye kuvvet olarak görev yapacağı belirtildi.