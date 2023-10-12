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Kastamonu'da Komandolara Yangınla Mücadele Eğitimi Verildi

Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı'nda görev yapmaya hazır komandolara, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yangınla mücadele eğitimi verildi. Eğitimlerde yangın söndürme ekipmanlarının tanıtımı ve uygulamalar gösterildi. Eğitimleri başarıyla tamamlayan komandolar orman yangınlarında takviye kuvvet olarak görev yapacak.