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Kastamonu'da Judoya İlgi Artıyor: Öğrenciler Uluslararası Turnuvalarda Başarıya Koşuyor

Kastamonu'da Judoya İlgi Artıyor: Öğrenciler Uluslararası Turnuvalarda Başarıya Koşuyor
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Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden Doç. Dr. Bayram Ceylan, hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleri ile 370 çocuğu judoyla tanıştırdı. Öğrencileri ulusal ve uluslararası turnuvalarda 15 birincilik, 7 ikincilik ve 9 üçüncülük elde etti. Bayram Ceylan, çocukları milli takımlara göndermeyi hedefliyor.

Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bayram Ceylan'ın hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesiyle çok sayıda çocuk judoya başladı.

Doç. Dr. Bayram Ceylan, 2021 yılında öğrencileriyle, "Okulumda Judo Yapıyorum Sağlıklı Kalıyorum Projesi"ni hayata geçirdi.

Proje kapsamında il merkezindeki 5 ilkokulda 370 öğrenciyi taramadan geçiren Ceylan ve ekibi, yetenekli olanlara eğitim vermeye başladı.

Geçen yıl da "Kırsal Kesimdeki Yeteneklerin Keşfi Projesi"ni uygulamaya koyan Ceylan, 50 çocuktan yetenekli olanları belirledi.

Bayram Ceylan'ın Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda gönüllü olarak judo eğitimi verdiği 9-12 yaş aralığındaki 20 çocuktan 10'u turnuvalara katıldı.

Küçük sporcular, Türkiye'deki turnuvaların yanı sıra katıldıkları uluslararası müsabakalarda 15 birincilik, 7 ikincilik, 9 üçüncülük elde etti. Sporcular, takım halinde ise 1 birincilik, 3 ikincilik, 5 de üçüncülük kazandı.

Doç. Dr. Ceylan, AA muhabirine, hazırladıkları projeler kapsamında yetenekli çocuklarla çalışmaya başladıklarını dile getirdi.

Yaklaşık 3 yıldır ulusal ve uluslararası müsabakalara katıldıklarını anlatan Ceylan, "Türkiye şampiyonaları ve uluslararası turnuvalarda derecelerimiz var. Bir Balkan şampiyonumuz var. Son olarak Sırbistan'da 13 ülkenin yer aldığı Avrupa Kupası'na katıldık. Burada minik erkeklerde 78 kulüp arasından takım halinde üçüncü olduk. Çocuklarımızı büyütüp milli takımlara gönderene kadar çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

?Daha önce hiç bilmedikleri judoda madalya kazandılar

Küçük sporculardan Melih Emre Sağlam da Doç. Dr. Ceylan'ın köydeki okullarına geldiğini anlatarak, "Bir yıldır bu sporla ilgileniyorum. Karadeniz şampiyonluğu ve uluslararası şampiyonluk elde ettim. Bu sporu çok seviyorum, daha önce bu sporun adını bile bilmiyordum." ifadelerini kullandı.

Eymen Doğanay da turnuvalarda şampiyonlukları bulunduğunu belirterek, "Hocalarımız okula geldi ve judoyu anlattı. Başladığımda hiç derece yapamıyordum, hep yeniliyordum, ayrılmayı düşünüyordum. Hocalarım benimle konuştu, teselli etti. Bir süre daha devam etmeye karar verdim. Son gittiğimiz Sırbistan'da şampiyon oldum. Karadeniz şampiyonasında üçüncü, Zonguldak Madenci Kupası'nda da şampiyon oldum." diye konuştu.

Tuba Salıcı da judoyu çok sevdiğini dile getirerek, "İlk senemde Türkiye ikincisi oldum. Judo sayesinde yurt dışına çıktım. Sırbistan'da ikinci oldum. Başlarda çok sert geliyordu, artık alıştım." dedi.

Cennet Eroğlu da Sırbistan'da miniklerde birinci olduğunu kaydetti.

Öğrenci velisi Barış Gümüş ise kızı ve oğlunun judo sporu yaptığını belirterek, "Judoyu bilen bir aile değildik, Bayram hocamın sayesinde tanıştık. Çocuklarım zihinsel ve bedensel olarak bu sporla gelişti. Hayalimiz, milli takıma sporcu göndermek." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Spor

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