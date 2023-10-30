Kastamonu'da Çocuklar İçin Satranç Turnuvası Düzenlendi
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Kastamonu'da polisler, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında çocuklar için satranç turnuvası düzenledi. İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekiplerince, kentteki çeşitli okullardaki 600 öğrenciyle Merkez Spor Salonu'nda satranç turnuvası yapıldı. Farklı kategorilerde 600 öğrencinin kıyasıya yarıştığı turnuvada, 11 öğrenciye ekiplerce hediye verildi.
Kastamonu'da polisler, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında çocuklar için satranç turnuvası düzenledi.
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekiplerince, kentteki çeşitli okullardaki 600 öğrenciyle Merkez Spor Salonu'nda satranç turnuvası yapıldı.
Farklı kategorilerde 600 öğrencinin kıyasıya yarıştığı turnuvada, 11 öğrenciye ekiplerce hediye verildi.