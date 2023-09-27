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Kastamonu'da Cep Telefonu Hırsızlığı Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı

Kastamonu'da iki ayrı teknoloji mağazasından cep telefonu hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine yapılan çalışmalar sonucunda M.D. ve R.Ç. isimli şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çalınan 2 cep telefonu ile 16 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheliler tutuklandı.