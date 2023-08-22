Kastamonu'da 152 Motosiklet Sürücüsü Kask Takmıyor

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada yapılan denetimlerde 152 motosiklet sürücüsünün kask kullanmadığı tespit edildi. Denetimlerin devam ettiği belirtildi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada yapılan denetimlerde 152 motosiklet sürücüsünün kask kullanmadığı tespit edildi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosikletlere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bu çerçevede, son bir hafta içerisinde 366 motosiklet ve sürücüsü denetlendi. Denetim yapılan 152 motosiklet sürücüsünün kask takmadığı tespit edildi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, sürücülere uyarılarda bulunularak, "Motosikletlerde 10 kilometre hızla meydana gelen kazalarda yaralanma riski, 30 kilometre hızla meydana gelen kazalarda ölüm riski vardır. Kasksız motosiklet kullanmayın" ifadelerine yer yerildi. - KASTAMONU