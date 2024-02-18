Kastamonu Belediyespor, Üsküdar Belediyespor'u farklı mağlup etti
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 17. haftasında Kastamonu Belediyespor, deplasmanda Üsküdar Belediyespor'u 45-27 yenerek galibiyetini sürdürdü.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 17. haftasında Kastamonu Belediyespor, deplasmanda Üsküdar Belediyespor'u 45-27 yendi.
Çamlıca Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip, 21-12 üstün tamamladı.
Üstünlüğünü ikinci yarıya da taşıyan Kastamonu Belediyespor, salondan 45-27 galip ayrıldı.