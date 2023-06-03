Kastamonu Belediyespor, Konyaaltı Belediyespor'u mağlup ederek seride 2-0 öne geçti

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off final serisi ikinci maçında Kastamonu Belediyespor, sahasında Konyaaltı Belediyespor'u 32-30 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti. Seride üç galibiyet alan takım, şampiyonluğa ulaşacak. Final serisinin üçüncü maçı yarın yine Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda oynanacak.