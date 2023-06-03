Kastamonu Belediyespor, Konyaaltı Belediyespor'u mağlup ederek seride 2-0 öne geçti
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Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off final serisi ikinci maçında Kastamonu Belediyespor, sahasında Konyaaltı Belediyespor'u 32-30 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti. Seride üç galibiyet alan takım, şampiyonluğa ulaşacak. Final serisinin üçüncü maçı yarın yine Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda oynanacak.
Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off final serisi ikinci maçında Kastamonu Belediyespor, sahasında Konyaaltı Belediyespor'u 32-30 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti.
Merkez Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı da ev sahibi takımın 17-13 üstünlüğüyle tamamlandı.
Seride üç galibiyet alan takım, şampiyonluğa ulaşacak.
Final serisinin üçüncü maçı yarın yine Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda oynanacak.
Kaynak: AA / Özgür Alantor - Spor