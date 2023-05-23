Kastamonu Belediyespor, Kadınlar Süper Lig play-off yarı finalinde finale yükseldi
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Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off yarı final ikinci maçında Armada Praxis Yalıkavakspor'u 35-25 mağlup eden Kastamonu Belediyespor, seriyi 2-0 kazanarak adını finale yazdırdı.
Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off yarı final ikinci maçında ağırladığı Armada Praxis Yalıkavakspor'u 35-25 mağlup eden Kastamonu Belediyespor, seriyi 2-0 kazanarak adını finale yazdırdı.
Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı da 17-14 Kastamonu ekibinin üstünlüğüyle sona erdi.
Kastamonu Belediyespor, yarı final serisinin ilk maçında Armada Praxis Yalıkavakspor'u 34-30 yenmişti.
Kastamonu ekibi, finalde Konyaaltı Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Spor