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Kastamonu Belediyespor, Kadınlar Süper Lig play-off yarı finalinde finale yükseldi

Kastamonu Belediyespor, Kadınlar Süper Lig play-off yarı finalinde finale yükseldi

Spor Haberleri

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off yarı final ikinci maçında Armada Praxis Yalıkavakspor'u 35-25 mağlup eden Kastamonu Belediyespor, seriyi 2-0 kazanarak adını finale yazdırdı.

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off yarı final ikinci maçında ağırladığı Armada Praxis Yalıkavakspor'u 35-25 mağlup eden Kastamonu Belediyespor, seriyi 2-0 kazanarak adını finale yazdırdı.

Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı da 17-14 Kastamonu ekibinin üstünlüğüyle sona erdi.

Kastamonu Belediyespor, yarı final serisinin ilk maçında Armada Praxis Yalıkavakspor'u 34-30 yenmişti.

Kastamonu ekibi, finalde Konyaaltı Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Spor

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