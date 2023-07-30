Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Şampiyonluk Parolasıyla Çalışmalarını Sürdürüyor

Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nin şampiyonu Kastamonu Belediyespor, 2023-2024 sezonu için çalışmalarını şampiyonluk parolası ile sürdürüyor.

Kadınlar Hentbol Süper Ligi'ni şampiyon olarak bitiren Kastamonu Belediyespor, yeni sezon için başladığı hazırlıkları sürdürüyor. Takım kaptanı Serpil İskenderoğlu'nun antrenörlük görevine getirildiği Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda çalışmalarına devam ediyor. 14 sporcunun yer aldığı Kastamonu Belediyespor'da, 3 oyuncu sakat olduğu için çalışmalara katılamazken, 11 sporcu ile hazırlıklar sürüyor. Sezon öncesi hazırlık maçları yapacak olan Kastamonu Belediyespor, Ağustos ayı sonunda ilk lig maçına çıkacak.

Takım kaptanlığının yanı sıra, antrenörlük görevine de getirilen Serpil İskenderoğlu yönetiminde çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Kastamonu Belediyespor'da yardımcı antrenörlüğünü Şenay Özel üstlendi.

Serpil İskenderoğlu: "Fikstürümüz çekildi ve güzel bir sıralama oldu"

Yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade eden Antrenör Serpil İskenderoğlu, "Sezonu 15 Temmuz'da açtık, yoğun bir antrenman programımız var. İkinci haftayı bitirmek üzereyiz. Fikstürümüz çekildi ve güzel bir sıralama oldu. İstediğimiz sıralama oldu gibi gözüküyor. O yüzden fikstürden memnunum. Umarım adım adım ilerleyerek güzel bir sezon geçiririz" dedi.

Burcu Kindar: "Avrupa'da da tur atlamak istiyoruz"

Takımın yeni oyuncusu Burcu Kindar ise, "İzmir Büyükşehir Belediyesinden bu sene transfer oldum. Bu yüzden çok mutluyum. Alışma evresindeyim. Alıştığımı ve takıma da adapte olduğumu düşünüyorum. Zaten hepsi bildiğim arkadaşlarım. Uyum içerisindeyiz. Hedeflerimiz çerçevesinde ilerlemeyi düşünüyoruz. Kuralar da bizim için gayet güzel. Bazı eksik oyuncularımız var, sakat oyuncularımız ikinci devreye yetişecek. Güzel bir takım oluruz diye düşünüyorum. Avrupa'da da tur atlamak istiyoruz. Bunun için çalışmalarımız da devam ediyor" diye konuştu.

11 yıldır Kastamonu Belediyespor'un 37 numaralı formasını giyen Ceren Demirçelen de, "Meşhur 37 numarasıyla şehrimin plakasını taşıyorum. Tabii ki bu yüzden bu takımın anlam ve önemi benim için daha özel. Bu sene daha çok Türk oyuncu ağırlıklı oldu, tabii ki bir iki tane daha takviyemiz olacak. Hedefimiz her zaman olduğu gibi şampiyonluk, inşallah şampiyonluk için uğraşacağız. Fakat bu sene işimizin biraz daha zor olduğunun farkındayız. Rakibimiz olan üç, dört takım daha güçlendi. Daha iyi, güzel takımlar kurdular. 26 Ağustos'ta Süper Kupa maçı oynayacağız. Geçen yıl Türkiye Kupasını kaptırdık. Kupayı istiyoruz, bunun için çalışıyoruz. Her sezon başı olduğu gibi bu sezon başı da çok ağır geçiyor. İkinci haftayı bitirmek üzereyiz. Önümüzde hazırlık turnuvamız var. 15-16-17 Ağustos'ta Yalıkavak, Konyaaltı ve Ankara Yeni Mahalle gelecek. O bizim için güzel bir hazırlık olacak" şeklinde konuştu. - KASTAMONU