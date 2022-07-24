Kastamonu Belediyespor Hentbol Takımı, Şampiyonlar Ligi hazırlıklarını sürdürüyor

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Şampiyonlar Ligi'nde başarı için çalışmalarını yüksek tempoda sürdürüyor.

Kastamonu Belediyesporlu hentbolcular, Merkez Spor Salonu'nda Danimarkalı antrenör Claus Mogensen yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarla bu sezon hem lig hem Süper Kupa hem de Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları müsabakalara hazırlanıyor.

Takımın pivotu Ceren Demirçelen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezon çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüklerini söyledi.

Üç ayrı kulvarda mücadele edeceklerine dikkati çeken Ceren, "Konyaaltı ile Süper Kupa maçı oynayacağız. İlk hedefimiz süper kupa. Yeni bir oluşum, yeni hoca, yeni arkadaşlarımız var ama şu an atmosfer çok iyi. Motivasyon çok pozitif. Birkaç eksik arkadaşımız var. Onlar geldikten sonra tam kadro çalışmaya başlayacağız." dedi.

Şampiyonlar Ligi'nde hedeflerinin olduğunu anlatan Ceren, "Geçen yıl ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme şansı yakaladık. Şampiyonlar Ligi tecrübesizliğimize geldi. Bu yıl ikinci yılımız. Geçen yıl kazandığımız tecrübeleri bu yıl sahada göstermek istiyoruz. Biliyorsunuz geçen yıl hiç galibiyetimiz yoktu. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde galip gelmek için sahada olacağız." diye konuştu.

Kastamonu Belediyespor'un yeni transferi Hırvat Katarina Jezic ise "Bir haftadır buradayım, takımda çok mutluyum. Gayet iyi gidiyor. Şampiyonlar Ligi'nde ne kadar ileriye gidebileceğimizi göreceğiz. Çok sık maçlar yapacağız ama uzun yolculuklar ve yoğun tempoya hazırım. Taraftarlarımıza da bir şeyler söylemek istiyorum. Maçlarımıza gelin ve 8. oyuncumuz olarak bizi tribünden destekleyin." ifadelerini kullandı.