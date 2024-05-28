Üye Girişi
Haberler

Kastamonu Belediyespor, Görele Belediyespor'u mağlup ederek dördüncü sırada tamamladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hentbol Kadınlar Süper Lig sıralama etabında Kastamonu Belediyespor, Görele Belediyespor'u 38-30 yenerek 2023-2024 sezonunu dördüncü sırada tamamladı. Ligde play-off dördüncülük-beşincilik müsabakasında Kastamonu Belediyespor, Görele Belediyespor'u mağlup etti.

Hentbol Kadınlar Süper Lig sıralama etabında Görele Belediyespor'u 38-30 yenen Kastamonu Belediyespor, 2023-2024 sezonunu dördüncü sırada tamamladı.

Ligde play-off dördüncülük-beşincilik müsabakası, Kastamonu Belediyespor ile Görele Belediyespor arasında Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynandı.

Ankara'da yapılan müsabakanın ilk yarısını 16-15 önde tamamlayan Kastamonu Belediyespor, karşılaşmayı da 38-30 kazandı.

Bu sonuçla ligi Kastamonu Belediyespor dördüncü, Görele Belediyespor beşinci sırada bitirdi.

Maçın ardından düzenlenen törende Kastamonu Belediyespor'a plaketini, Türkiye Hentbol Federasyonu Asbaşkanı Ediz Erkovan verdi.

Armada Praxis Yalıkavak'ın şampiyonluğuyla tamamlanan sezonda, Yenimahalle Belediyespor ikinci, Konyaaltı Belediyespor ise üçüncü oldu.

Kaynak: AA / Spor

Kastamonu Belediyespor Spor Güncel Haberler

MGK sonrası 7 maddelik bildiri: Irak ve Suriye'de terör örgütleri tüm unsurlarıyla bertaraf edilecek

MGK sonrası 7 maddelik bildiri: Irak ve Suriye'de terör örgütleri tüm unsurlarıyla bertaraf edilecek

 '7 çocuğum aç' deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı

"7 çocuğum aç" deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na 'Roma turu' tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na "Roma turu" tepkisi

 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis'te görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis'te görüştü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title