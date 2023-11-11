Kastamonu Belediyespor, EHF Kadınlar Avrupa Ligi'nde mağlup oldu
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Kastamonu Belediyespor, EHF Kadınlar Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Macaristan'ın Praktiker-Vac takımına 37-21 mağlup oldu. Rövanş maçı ise 18 Kasım'da oynanacak.
Kastamonu Belediyespor, EHF Kadınlar Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Macaristan'ın Praktiker-Vac takımına 37-21 mağlup oldu.
Vac kentinde Varos Sportcsarnoka Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını da ev sahibi ekip 23-9 önde geçti.
Karşılaşmanın rövanşı ise 18 Kasım Cumartesi günü Kastamonu Merkez Salonu'nda oynanacak ve saat 15.00'te başlayacak.
Kaynak: AA / Spor