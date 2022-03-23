Kastamonu Belediyespor, Danimarkalı Simone Böhme'yi transfer etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kastamonu Belediyespor, Danimarkalı Simone Böhme'yi transfer etti

AA - Bilal Kahyaoğlu - Spor
 - Güncelleme:
Kastamonu Belediyespor, Danimarkalı Simone Böhme'yi transfer etti

Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor, Danimarkalı Simone Böhme'yi renklerine bağladı.

Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor, Danimarkalı Simone Böhme'yi renklerine bağladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Böhme transferinin gerçekleştirildiği belirtildi.

Böhme'nin sağ kanat mevkisinde oynadığına işaret edilen açıklamada, şunlar aktarıldı:

" Danimarka'nın en önemli oyuncuları arasında yer alan, kariyerinde hem kulüp takımlarında hem de milli takımlarda birçok başarısı bulunan Böhme, formamız altında başarılarına yenilerini eklemek için mücadele edecek."

Simone Böhme ise transferden dolayı mutlu ve heyecanlı olunduğunu belirterek, "Yeni takım arkadaşlarımla tanışmak Şampiyonlar Ligi'nde oynamak ve Türkiye'de yeni maceralar için sabırsızlanıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım ve takım için çok savaşacağım." ifadesini kullandı.

AA / Bilal Kahyaoğlu - Spor

Kastamonu Belediyespor, Spor Toto Süper Lig, Danimarka, Hentbol, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title