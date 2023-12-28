Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor, Ceren Demirçelen ile yollarını ayırdı.

Kastamonu Belediyespor sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Uzun yıllar formamızı giyen Ceren Demirçelen ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Demirçelen'e bugüne kadar takımımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Ceren Demirçelen, 2018 yılından beri hem Avrupa hem de ligde çok sayıda maçta Kastamonu Belediyespor formasını giydi.