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Kastamonu Belediyespor, Beyzanur Türkyılmaz'ı kadrosuna kattı

Spor Haberleri

Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor, sol kanat oyuncusu Beyzanur Türkyılmaz'ı transfer etti. Türkyılmaz, yeni sezonda Kastamonu Belediyespor formasıyla mücadele edecek ve takımın başarısı için ter dökeceğini belirtti.

Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor, Beyzanur Türkyılmaz'ı (22) renklerine bağladı.

Geçtiğimiz sezon Antalya Konyaaltı Belediyespor'da forma giyen sol sol kanat oyuncusu Türkyılmaz, yeni sezonda Kastamonu Belediyespor'un formasını giyecek.

Türkyılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kastamonu'da oynayacak olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Bu sezon Kastamonu'nun başarısı için ter dökeceğiz.Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'da da mücadele edeceğiz. Güzel işlere imza atacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Spor

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