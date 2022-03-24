Kastamonu Belediyespor, Angolalı hentbolcu Azenaide Carlos'u transfer etti - Haberler

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Kastamonu Belediyespor, Angolalı hentbolcu Azenaide Carlos'u transfer etti

AA - Özgür Alantor - Spor
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Kastamonu Belediyespor, Angolalı hentbolcu Azenaide Carlos'u transfer etti

Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor, Angolalı Azenaide Danila Jose Carlos'u renklerine bağladı.

Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor, Angolalı Azenaide Danila Jose Carlos'u renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Azenaide Carlos'un transferinin gerçekleştirildiği belirtildi.

Azenaide Carlos'un sağ oyun kurucu olarak oynadığına işaret edilen açıklamada, şunlar aktarıldı:

"Son olarak Romanya'da Rapid Bükreş forması giyen 1,80 metre boyundaki Carlos, gelecek sezon başarımız için mücadele edecek. 1990 doğumlu deneyimli oyuncu Angola'da Primeiro de Agosto takımında kariyerine başladı. Ardından İspanya'da BM Bera Bera, Angola'da Petro Atletico, Hırvatistan'da HC Podravka Vegeta ve Romanya'da Rapid Bükreş formalarını giyen Carlos, gelecek sezon temsilcimizin başarısı için mücadele edecek."

AA / Özgür Alantor - Spor

Kastamonu Belediyespor, Spor Toto Süper Lig, Romanya, Hentbol, Spor, Haberler

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