Kastamonu Belediyesi Şampiyonlar Ligi'nde

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ne katılacak takımlar kesinleşti. 2022-2023 sezonunda ülkemizi Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde ikinci kez Kastamonu Belediyespor temsil edecek. Kastamonu Belediyesi, geçtiğimiz sezon da katılarak bu şampiyonada ülkemizi temsil eden ilk takım olmuştu.

EHF İcra Komitesi 2022/23 sezonunda erkekler ve kadınlar EHF Şampiyonlar Ligi'ne katılacak 16 takımı onayladı. Katılması daha önce kesinleşen takımların yanı sıra, şampiyonaya yükseltilen yedi takım belirlendi.

EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden 16 takım, 8 takımlı 2 gruba ayrılacak. Grup ve fikstür kura çekimi ise 1 Temmuz'da Viyana'da gerçekleştirilecek. Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçlar 10-11 Eylül tarihlerinde oynanacak.

Demirören Haber Ajansı / Spor