Kastamonu Belediyesi, Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyon oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kastamonu Belediyesi, Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyon oldu

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Kastamonu Belediyesi, Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyon oldu

Hentbol 2021-2022 sezonu Kadınlar Süper Ligi'nde Kastamonu Belediyesi ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Hentbol 2021-2022 sezonu Kadınlar Süper Ligi'nde Kastamonu Belediyesi ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Kadınlar Süper Ligi 21'inci hafta karşılaşmaları tamamlandı. Kastamonu'da oynanan maçta Yenimahalle Belediyesi'ni 29-28 yenen Kastamonu Belediyesi, dördüncü kez lig şampiyonu oldu. Karşılaşma sonrası düzenlenen törende 2021-2022 Kadınlar Süper Ligi Şampiyonu Kastamonu Belediyesi'ne kupa ve madalyalarını Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç takdim etti.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Kastamonu, Hentbol, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title