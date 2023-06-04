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KASKF 18. Olağan Genel Kurulu yapıldı

KASKF 18. Olağan Genel Kurulu yapıldı

Spor Haberleri

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunun (KASKF) 18. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Mutlu Önal yeniden seçildi.

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunun (KASKF) 18. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Mutlu Önal yeniden seçildi.

KASKF'tan yapılan açıklamaya göre, Sümer Amatör Spor Evi'nde gerçekleştirilen genel kurula 473 üyenin 330'u katıldı.

Tek listeyle girilen seçimde mevcut başkan Mutlu Önal yeniden başkanlığa seçildi.

Genel kurulda, yeni yönetimde görev alacak isimler de belirlendi.

Kaynak: AA / Ramazan Kaya - Spor

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