Kasımpaşalı Jackson Muleka'dan 6 maçta 5 gol - Haberler

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Kasımpaşalı Jackson Muleka'dan 6 maçta 5 gol

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kasımpaşalı Jackson Muleka'dan 6 maçta 5 gol

Kasımpaşa'nın Kongolu santrforu Jackson Muleka, forma giydiği 6 maçta 5 gol, 2 asistlik performansı ile dikkat çekiyor.

İSTANBUL (İHA) - Kasımpaşa'nın Kongolu santrforu Jackson Muleka, forma giydiği 6 maçta 5 gol, 2 asistlik performansı ile dikkat çekiyor.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında lig sonuncusu Yeni Malatyaspor'a konuk olan Kasımpaşa, rakibini 2-0 mağlup etti. İstanbul temsilcisinin golleri 71. dakikada Jackson Muleka ve 74. dakikada Ahmet Engin'den geldi. Lacivert-beyazlı ekip ligde üst üste 3. galibiyetini alırken, devre arasında Belçika ekiplerinden Standard Liege'den kiralanan Muleka, Kasımpaşa forması giydiği 6 karşılaşmada 5 gol, 2 asistlik performansıyla dikkat çekti.

Kongolu santrfor, ligde Alanyaspor, Fenerbahçe ve Göztepe'nin (2) ardından Yeni Malatyaspor'a da golünü attı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa, İstanbul, Spor, Haberler

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