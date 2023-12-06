Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kırşehir Futbol SK'yı 4-1 mağlup etti

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Kırşehir Futbol Spor Kulübü'nü 4-1 yenerek bir üst tura yükseldi. Maçta Gomis ve Erdem Çetinkaya'nın golleri ön plana çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Kırşehir Futbol Spor Kulübü'nü ağırlayan Kasımpaşa, sahadan 4-1 galip ayrılarak bir üst tura yükseldi.

Maçtan dakikalar

5. dakikada Nuno da Costa ceza yayı üzerinden pasını ceza sahası içine aktardı. Gomis'in ceza sahası içi sağ çaprazından yapmış olduğu vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

39. dakikada Ngoy'un sol taraftan ceza sahası içine yaptığı ortada kaleci Sefa topu elinden kaçırdı. Altıpasın gerisinde topu önünde bulan Nuno da Costa'nın şutunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya gitti.

43. dakikada sağ taraftan Gomis, ceza sahası içine pasını aktardı. Kale önünde topla buluşan Erdem Çetinkaya'nın tek vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-0

60. dakikada Nuno da Costa'nın ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Erdem Çetinkaya, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0

77. dakikada serbest vuruşta sağ taraftan ceza sahası içine yapılan ortada hakem Mehmet Ali Özer, topun Gomis'in eline çarptığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

78. dakikada penaltıda topun başına geçen Gökdeniz Varol'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1

79. dakikada ceza sahası içinde Hajradinovic'e yapılan müdahale sonrası hakem Mehmet Ali Özer bir kez daha penaltı kararı verdi.

80. dakikada penaltıyı kullanan Erdem Çetinkaya'nın vuruşunda top filelere gitti.

Hakemler: Mehmet Ali Özer, Oğuz Terzi, Özcan Sultanoğlu

Kasımpaşa: Ali Emre Yanar, Saddıki (Sadık Çiftpınar dk. 64), Omeruo, Taylan Utku Aydın, Yasin Özcan (Duhan Aksu dk. 46), Gökhan Gül (Hajradinovic dk. 64), Erdem Çetinkaya, Gomis, Selim Dilli, Ngoy (Ben Ouanes dk. 64), Nuno da Costa (Emirhan Yiğit dk. 74)

Yedekler: Murat Can Yıldız, Adnan Aktaş, Sarp Yavrucu, Sinan Alkaş, Emre Yeşilyurt

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Kırşehir Futbol SK: Sefa Mücahid, Nurullah Serbest, Serdar Yazıcı, Gökay Güney, Hüseyin Solaklı, Ümit Can Tokcu, Mert Özyıldırım (Yavuz Selim Toprak dk. 86), Tolga Şahin (Sergen Yatağan dk. 71), Hüseyin Ekici (Cerem Talha Dinçer dk. 46), Furkan Tütüncü (Fatih Üge dk. 76), Abdulkadir Kuzey (Gökdeniz Varol dk. 46)

Yedekler: Burak Yaşar, Güneş Güventürk, Hüseyin Can Öztürk, Cihat Aktaş, Mert Korkmaz

Teknik Direktör: Ekrem Al

Goller: Gomis (dk. 5), Erdem Çetinkaya (dk. 43, 60 ve 80 pen.) (Kasımpaşa), Gökdeniz Varol (dk. 78 pen.) (Kırşehir Futbol SK)

Sarı kartlar: Nuno da Costa, Sadık Çiftpınar (Kasımpaşa), Gökay Güney, Serdar Yazıcı, Cerem Talha Dinçer (Kırşehir Futbol SK) - İSTANBUL