Kasımpaşa Ziraat Kupası'nda tur atladı

68 Aksaray Belediyespor Teknik Direktörü Şaban Yıldırım, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3-0 mağlup oldukları Kasımpaşa maçının ardından yaptığı açıklamada, "Kupa bizim için şu aşamada çok önemli değil" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu mücadelesinde 68 Aksaray Belediyespor, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'ya 3-0 mağlup olarak kupadan elendi. Müsabakanın ardından 68 Aksaray Belediyespor Teknik Direktörü Şaban Yıldırım, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Yeterli kadroya sahip olmadıkları için takımın önceliğinin lig olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Kupa bizim için şu aşamada çok önemli değil. Çünkü kadromuz hem lig hem de kupayı oynamaya müsait değil. Sakat ve cezalılarımız var. Bugün elbette kazanmayı istedik ama kupada devam etmek bizim önceliğimiz değildi. Takıma yeni geldik. Biraz daha antrenman yapmaya ihtiyacımız var. Bu maçta az süre almış oyuncularımızı görmüş olduk. Bizim adımıza faydalı bir maç oldu. Bizim için önemli olan ligde oynayacağımız maçlar" şeklinde konuştu. - İSTANBUL