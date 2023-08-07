Kasımpaşa, Yunan kaleci Andreas Gianniotis ile sözleşme imzaladı
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Kasımpaşa, Atromitos Athen ile sözleşmesi sona eren Andreas Gianniotis'i kadrosuna kattığını duyurdu. Gianniotis, sağlık kontrollerinin ardından imza töreninde sözleşmeye imza attı.
Kasımpaşa, Yunan ekiplerinden Atromitos Athen ile sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki kaleci Andreas Gianniotis ile sözleşme imzaladı.
Kasımpaşa, Yunan kaleci Andreas Gianniotis'i kadrosuna kattığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Andreas Gianniotis, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Vadi İstanbul'da geçirdiği kontrollerin ardından Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" denildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor