Üye Girişi
Haberler

Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Barış Kanbak: Rakibimizi iyi analiz ettik

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kasımpaşa'nın Yardımcı Antrenörü Barış Kanbak, Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından, 'Rakibimizi çok iyi analiz edebildik. Ona karşı defansif planı iyi uyguladık' dedi.

Kasımpaşa'nın Yardımcı Antrenörü Barış Kanbak, Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından, "Rakibimizi çok iyi analiz edebildik. Ona karşı defansif planı iyi uyguladık" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında Kasımpaşa'nın Yardımcı Antrenörü Barış Kanbak, açıklamalarda bulundu. Kanbak, "Maçtan önce yayıncı kuruluşa da yaptığımız konuşmada şundan bahsetmiştik. Geçen haftayı incelediğimizde iki takımın da bu hafta mutlak kazanması gerekiyordu. Biz 2-0'dan 2-2 beraberlikle kaybedilmiş bir iki puan vardı. Rakibimiz de farklı bir mağlubiyet almıştı. Böyle durumlarda mental gücün, mental dayanıklılığın öne çıkacağını, önemli olduğundan konuşmuştuk. Maça erken golle başladık. İlhan Hocamızın yıllardır oynatmaya çalıştığı bir sistem var zaten. Rakibimizi çok iyi analiz edebildik. Ona karşı defansif planı iyi uyguladık. Bugün de biliyorduk ki doğru defansif duruşla kazandığımız toplar sonrası tehlike oluşturduk. Çünkü savunma arkalarına yapacağımız koşuları hedeflemiştik. Daha sonrasında yediğimiz tabii ki iki tane duran top golü var. Bu sezon duran toplarda savunma anlamında biraz daha iyi performans göstermemiz gerekiyor. Bugün onlardan ikisini yaşadık. Fakat goller geçerli olmadıktan sonra, kırılmadık, devam ettik. Oyunun sonuna kadar skoru korumayı bildik, çeşitli formasyonlara geçtik. Beşli oyun, altılı oyun, oyunun son bölümünde çünkü tamamen uzun topa dönmüştü rakip doğal olarak. Zaman daraldıkça direkt hücumları denediler. Bugün kazandığımız için mutluyuz. Önümüzde bir milli ara var. Bu milli arayı hem çalışma anlamında hem de psikolojik anlamda iyi geçirip daha güçlü bir Kasımpaşa istiyoruz" ifadelerini kullandı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kasımpaşa Rizespor Spor rize Spor Güncel Haberler

Bahçelievler Devlet Hastanesi ve Mahmutbey Caddesi'ndeki silahlı saldırıya yayın yasağı

Bahçelievler Devlet Hastanesi ve Mahmutbey Caddesi'ndeki silahlı saldırıya yayın yasağı

 Soruşturmanın seyrini değiştirecek gelişme! Amcanın aracındaki delil, Narin'le eşleşti

Soruşturmanın seyrini değiştirecek gelişme! Amcanın aracındaki delil, Narin'le eşleşti

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadelede net mesaj: Çok yakında kilidi kapatacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadelede net mesaj: Çok yakında kilidi kapatacağız
Galatasaray'a Icardi şoku! Sahayı takım arkadaşlarının omzunda terk etti

Galatasaray'a Icardi şoku! Sahayı takım arkadaşlarının omzunda terk etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
1-2 Eylül İstanbul elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Kağıthane, Esenyurt, Küçükçekmece elektrik kesintisi 1-2 Eylül Ankara elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 1-2 Eylül Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi Bein Sports 1-2-3-4 CANLI izle! (ŞİFRESİZ LİNK) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Adana Demirspor Galatasaray maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Adana Demirspor GS geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Icardi sakatlandı mı, neden oyundan çıktı? Adana Demirspor Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Adana Demirspor GS golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi maç tarihleri Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maç tarihleri Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi maç tarihleri Bein Sports CANLI izle! (ADANA DEMİRSPOR GALATASARAY) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki
title