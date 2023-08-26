Kasımpaşa ve Pendikspor Berabere Kaldı

Pendikspor maçının ardından

Kemal Özdeş: Üç puan alamadık ama gelişimimizi sürdüreceğiz diye düşünüyorum

Osman Özköylü: Bir puan sevindirici ama kazanamamanın üzüntüsünü yaşıyoruz

Sezer AFŞAR - Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA)- Kasımpaşa, Süper Lig'in 3'üncü haftasında Pendikspor ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmaya iyi başlayan tarafın Pendikspor olduğunu ancak ikinci yarıda kazanabilecekleri bir oyun oynadıklarını belirten Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, 'Geçtiğimiz haftada 1 puan aldık deplasmanda ve ilk yarı da iyi oynamıştık. İkinci yarıda da rakip iyi oynamıştı. Maç başladığında iki takım birbirini birinci bölgede karşıladı. Pendikspor topu çabuk kullandı. Net pozisyonu olmasa da iyi başlangıç yaptılar. İlk yarı boyunca yarı alanda bizi savunmaya zorladılar ve bu bizi yordu. Son dakikada kötü bir penaltı golüyle geri düştük. İkinci yarı farklı olması gerekiyordu. Topa sahip olarak etkinlik kurmaya çalıştık. Çok iştahlı oyunumuz vardı. Golü erken bulsak farklı olurdu. Birkaç pozisyonumuz var ve bir tanesi netti. Pas versek maçı kazanabilirdik. İkinci yarı yaşananlar, oyuncuların sakatlığı, değişimler sonrasında verilen 4 dakikaya itirazım oldu. Maçlar Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray maçlarında uzatıldığı şekilde uzatılsın ve maçı kim kazanırsa kazansın. Burada süre hemen VAR hakemlerine atılıyor. Standartsızlık oluyor. Bazı maçlarda çok uzaması gerekirken az uzuyor. 3 puan alamadık ama gelişimimizi sürdüreceğiz diye düşünüyorum. Oyuncularım kazanacak bir oyun oynadı. Yarından itibaren Trabzonspor maçına hazırlanacağız. Milli araya kazanarak girip süreci devam ettireceğiz' diye konuştu.

OSMAN ÖZKÖYLÜ: BİR PUAN SEVİNDİRİCİ AMA KAZANAMAMANIN ÜZÜNTÜSÜNÜ YAŞIYORUZ

Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü ise basit bir gol yediklerini ve maçı kazanamadıkları için üzgün olduğunu belirterek, 'Maça baktığımız zaman kaybetmediğimize mi sevinelim yoksa kazanamadığımıza mı üzülelim, bilmiyorum. Planladığımız gibi, doğru oynayarak, topa hakim olarak kimliğimizi yansıttık. İlk yarıda Halil ile etkili toplar getirdik. Maçın genelinde 4 ya da 5 tane net pozisyonumuz var. İkinci yarı oyun tempomuz düştü ki bu da normal bence. Adaptasyon sürecindeki bir takım olarak maçlar oynamamız gerekiyor. Mental ve taktiksel olarak gelişim içerisindeyiz. İlk maçtaki hayal kırıklığından sonra son iki haftada yaptığımız iş bence çok önemli. İkinci yarı topu biraz daha tutabilsek daha başka bir skor çıkabilirdi. İkinci yarı yediğimiz gole kadar yakaladığımız pozisyonlar var. Onları gole çevirebilirsek orada maçı koparabilirdik. Basit bir gol yemek, bizi mutsuz etti. Geçen hafta da Beşiktaş maçında yan toptan basit bir gol yedik. Bu konuda kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. İkinci yarı oyuna giren arkadaşlarımızdan beklediğimiz etkiyi alamadık. Deplasmanda kazandığımız bir puan sevindirici ama diğer yandan maçı kazanamamanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Takım bütünlüğünü iyi bir şekilde sahaya yansıtmaya çalıştık. Milli maç arasından sonra istediğimiz takımı daha iyi bir şekilde sahada göstereceğimize eminim. Kasımpaşa takımını da tebrik ediyorum. Oyunu ikinci yarı kontrol ettiler. İki tarafın da hak ettiği bir puan diyebilirim' ifadelerini kullandı.